POL-RZ: Zeugen nach Verdacht der Brandstiftung gesucht

Ratzeburg (ots)

12. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 12.07.2021 - Feldhorst/Steinfeld

In der Nacht von Freitag (09.07.2021) auf Samstag (10.07.2021) ist es in Steinfeld / Feldhorst zu einem Brand an einem Pkw gekommen.

Die gegen 23.55 Uhr alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass ein VW Golf Variant, abgestellt vor einem Mehrfamilienhaus, im Bereich des Hecks brannte.

Durch schnell eingeleitete Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge und Gebäude verhindert werden.

Personen kamen nicht zu Schaden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf derzeit ca. 10.000 EUR.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.

