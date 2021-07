Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbrüchen in Stapelfeld gesucht

Ratzeburg (ots)

09. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 08.07.2021 - Stapelfeld

In der Zeit vom 07.07.2021, 17:00 Uhr, bis 08.07.2021, 09:15 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Firmen in Stapelfeld in der Reinbeker Straße.

Unbekannte Täter verschafften sich jeweils durch ein Fenster Zugang zu den Gebäuden. Nachdem sie mehrere Räume abgesucht hatten, verließen der/die Täter das Gebäude wieder durch das Fenster. Stehlgut und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht genau fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den o. g. Zeitraum herum in Bereich Reinbeker Straße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell