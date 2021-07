Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

07.07.2021 - Reinfeld

Am 07.07.2021, gegen 11.30 Uhr, kam es in der Paul-von-Schoenaich-Straße in Reinfeld, auf dem Parkstreifen vor der Deutschen Bank, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 31-jähriger Lübecker hatte seinen weißen VW Golf dort abgestellt und ist in den gegenüberliegenden Friseur gegangen. Von dort konnte er beobachten, wie eine ältere Mercedes A-Klasse vor seinem Pkw einparkte. Die Farbe der A-Klasse beschrieb er mit braun-metallic. Als der 31-jährige etwas später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der Lack an seiner Stoßstange beschädigt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Die Polizei Reinfeld sucht nun Zeugen.

Wer kann nähere Angaben zu dem Unfall oder dem Kennzeichen der A-Klasse machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Reinfeld unter der Telefonnummer 04533 - 791717.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell