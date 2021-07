Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brennender Pkw

Ratzeburg (ots)

08.07.2021 - Schwarzenbek

Am 08.07.2021, gegen 00.35 Uhr, meldete ein Anwohner, dass auf einem Privatparkplatz in der Seestern-Pauly-Straße in Schwarzenbek ein Pkw brennen würde. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelte es sich um einen Ford Fiesta. Der Fiesta wurde durch das Feuer im vorderen Bereich sowie an der linken Seite stark beschädigt (Totalschaden). Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000,- Euro.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist jedoch wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen.

