Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

08. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 08.07.2021 - Steinburg

Am 08.07.2021, gegen 20:35 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Steinburg im Raumredder zu einem versuchten Einbruch.

Unbekannte Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, dies gelang ihnen jedoch nicht. Der Bereich der Eingangstür ist von der Straße her sehr gut einsehbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht genau fest.

Auf Grund der Lage des Tatortes in einem dicht bebauten Wohngebiet und der sehr exakt bekannten Tatzeit könnten Anwohnern, Spaziergänger oder Hundebesitzer etwas bemerkt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den o. g. Zeitraum herum im Raumredder oder im Bereich oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell