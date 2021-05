Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Motorradfahrer nach Sturz verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichtere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag auf der Moosalbtalstraße zu. In Höhe Burbach bremste er gegen 15.00 Uhr im Kurvenbereich sein Zweirad derart stark ab, dass er von dem Motorrad geschleudert wurde und neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell