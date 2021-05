Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Marxzell - Unfall auf der Albtalstrecke - junger Mann verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Verletzter und ein kaputtes Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Landesstraße 564 kurz vor Marxzell.

Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto gegen 21.30 Uhr die L564 von Bad Herrenalb kommend in Richtung Marxzell. Kurz vor der Ortschaft überquerte wohl plötzlich ein Tier die Fahrbahn. Diesem wollte der junge Mann offenbar ausweichen und streifte hierbei die Steinmauer neben der Straße. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann nicht alkoholisiert.

An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Ob beziehungsweise wie hoch der Schaden an der Mauer ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell