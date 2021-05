Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt wurde, kam es am Montagabend auf der Landesstraße 618.

Gegen 20 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug von Gochsheim in Richtung Luisenhof. Kurz nach dem Ortsschild kam er nach eigenen Angaben von der Fahrbahn an und prallte mit seinem Auto gegen eine Böschung. Da offensichtlich kein Fremdschaden entstanden ist, setzte der Fahrer seine Fahrt fort, obwohl sein Pkw im Frontbereich stark beschädigt wurde. Anschließend parkte er auf einem Firmenparkplatz und verständigte einen Bekannten, welcher den 24-Jährigen aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik brachte. Durch den Unfall entstand am Pkw des Unfallverursachers ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Marion Kaiser, Pressestelle

