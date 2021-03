Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruch in Bäckerfiliale - Polizei sucht Zeugen

Rehna (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bäckerfiliale in Rehna ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Am späten Abend des 14. März, gegen 23:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zur Bäckerfiliale in der Gletzower Straße. Dort brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe.

Der angerichtete Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Bereich der Bäckerfiliale Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 720 0 zu melden. Auch bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle können Hinweise gemeldet werden.

