Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Zusammenstoß mit Fußgänger verletzt

Haßloch (ots)

Ein Unfall anderer Art ereignete sich am gestrigen Dienstag (24.08.21) gegen 10:30 Uhr auf dem Radweg entlang des Holiday-Parks. Ein 56-jähriger Neustadter befuhr mit seinem Rad besagten gemeinsamen Fuß-Radweg entlang des Holiday-Parks in Richtung Haßloch. Beim Passieren eines entgegenkommenden Fußgängers blieb er am Rucksack eines 16-jährigen aus Viernheim hängen und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fußgänger blieb unverletzt. Wie es zu der Kollision kommen konnte ist Gegenstand der Ermittlungen.

