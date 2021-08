Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus dem Einkaufskorb

Wachenheim a.d.W. (ots)

Am Dienstag, den 24.08.2021 kam es im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Geldbeutels im REWE Supermarkt in Wachenheim a.d.W. Hierbei entwendete der bislang unbekannte Täter den Geldbeutel mit samt Inhalt aus dem Einkaufskorb der 84-jährigen Wachenheimerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400EUR.

Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

