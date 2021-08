Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vandalismus in der Bad Dürkheimer Innenstadt

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 23.08.2021 gegen 15:15 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen in der Bad Dürkheimer Innenstadt. Durch mehrere Anrufer wurde mitgeteilt, dass eine männliche Person zunächst an einem Bekleidungsgeschäft in der Weinstraße Süd einen vor der Eingangstür befindlichen Kleiderständer umgeworfen habe. Danach sei die männliche Person zu einem benachbarten Obst-und Gemüseladen weitergelaufen. Dort habe er eine in der Auslage liegende Wassermelone auf den Gehweg geworfen. Im Rahmen der Fahndung konnte die zuvor beschriebene männliche Person am Bahnhof in Bad Dürkheim angetroffen und festgenommen werden. Die genaue Sachschadenshöhe muss noch ermittelt werden. Der 39-jährige Ludwigshafener muss sich nun auf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen einstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell