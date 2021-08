Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach Einbruch in Wertstoffhof

Haßloch (ots)

In der Nacht vom Samstag, dem 21.08.2021, auf Sonntag, dem 22.08.2021 gegen 23:00 Uhr, machten sich zwei unberechtigte Personen an den Containern auf dem Wertstoffhof in Haßloch zu schaffen. Beim Eintreffen der Streife ergriffen die zunächst unbekannten Täter die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Männer aufgegriffen und festgenommen werden. Das mitgeführte Diebesgut und der PKW mit dem die Täter zum Tatort gelangten wurden beschlagnahmt. Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls wurden eingeleitet.

