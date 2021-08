Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW landet nach Verkehrsunfallflucht im Graben

Neustadt/Weinstraße Ortsteil Geinsheim (ots)

Am Sonntag, den 22.08.2021 um ca. 00:54 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Neustadter PKW-Fahrer die B 39 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Neustadt. In Höhe der Einmündung L 530/B 39 wurde der 34-jährige von einem PKW überholt und geschnitten. Auf Grund des gefährlichen Fahrmanövers verlor der Neustadter die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei leicht. Von dem Raser fehlt bisher jede Spur. Der Verursacher soll mit einem 3er BMW unterwegs gewesen sein. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Neustadt melden.

