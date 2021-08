Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht Alleinunfall

Haßloch (ots)

Geschätzte 10.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Kraftfahrzeugführer sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am 22.08.2021 gegen 01:40 Uhr in der Adam-Stegerwald-Straße in Haßloch ereignete. Ein 23-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr mit seinem PKW die genannte Straße und kam ohne Zutun eines anderen Verkehrsteilnehmers, nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem der PKW mit einer Straßenlaterne kollidierte, überschlug sich dieser und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien und erlitt leichte Verletzungen. Eine Verkehrsuntüchtigkeit aufgrund vorangegangenem Alkohol- oder Drogenkonsums konnte mittels Vortests ausgeschlossen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Neben dem verursachten Sachschaden, muss sich der 23-Jährige auch wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

