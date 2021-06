Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizisten stellen Täter auf frischer Tat

Greifswald (ots)

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, stellten Bundespolizisten einen 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen beim Versuch, die Packstation am REWE Markt / Haltepunkt Greifswald Süd gewaltsam zu öffnen. Dazu nutze der Mann entsprechende Aufbruchswerkzeuge. Als er die Bundespolizisten bemerkte, versuchte er zu flüchten. Bei der Flucht warf er einen Rucksack weg, in welchem sich ein Brecheisen befand. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte der Täter festgenommen werden. Er wurde zuständigkeitshalber an der Landespolizei übergeben.

