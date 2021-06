Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei verhindert Zigarettenschmuggel

Pasewalk (ots)

Ein 29-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, angehalten und kontrolliert. Als Reiseziel gab er Berlin an. Bei der Nachschau im Kofferraum wurde eine große Menge an Zigaretten aufgefunden. Insgesamt 65 Stangen Zigaretten (verschiedene Marken) wurden sichergestellt. Gegen den Polen wurde Strafanzeige erstattet, der Sachverhalt an die Bundeszollverwaltung übergeben.

