Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Pomellen (ots)

Am Freitag kontrollierten Bundespolizisten auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, einen 30- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er wollte mit seinem PKW nach Berlin. Gegen den Mann bestanden zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft Lörrach. Sein Führerschein sollte beschlagnahmt werden, da er in der Vergangenheit gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Er war mehrfach aufgefordert worden, seinen poln. Führerschein abzugeben. Dem kam er bisher nicht nach. Bei der Kontrolle konnte er seinen Führerschein nicht vorlegen, er wurde angeblich gestohlen. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen und des Kfz wurde Marihuana in 3 Glasbehältnissen (Netto-Menge: 95,5 g) und eine Mahlmühle aufgefunden. Daraufhin erfolgte bei der Person ein Wischtest (Hände, Nacken, Zunge) auf Amphetamine und Kokain. Dabei werde er positiv getestet. Es wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel erstattet. Die Person und das sichergestelltes Betäubungsmittel wurden vor Ort der Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell