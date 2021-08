Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendieb unter Drogeneinfluss festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 21.08.2021 um ca. 11:10 Uhr, wurden Polizeibeamte der PI Neustadt zu einem Ladendiebstahl in der Chemnitzer Straße in Neustadt beordert. Bei der Aufnahme der Straftat wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 21-jährige Täter aus Kaiserslautern unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter zuvor mit dem PKW nach Neustadt kam. Auf Grund dessen wurde dieser auf hiesige Dienststelle verbracht, wo diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Drogenschnelltest reagierte zuvor positiv auf THC.

Der 21-jährige muss sich nun wegen dem Ladendiebstahl und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem steht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren im Raum, wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

