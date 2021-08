Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 23.08.2021 im Zeitraum zwischen 13:35 Uhr und 19:10 Uhr kam es im Parkhaus des Dürkheimer Hauses in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 71-jährigen Wachenheimerin. Hierbei wurde der vorwärts eingeparkte graue Audi A4 an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell