POL-NI: Zeugen gesucht!

Bad Nenndorf (ots)

(sts) In der Nacht vom 09. Auf den 10. Juni versuchen unbekannte Täter in einen Gartenschuppen einzubrechen. Eine Familie aus dem Mohnblumenweg beauftragt eine Gartenbaufirma mit diversen Gartenarbeiten. Die Arbeiter der Gartenbaufirma lagern ihr Werkzeug zum Feierabend im Schuppen des Grundstücks ein. Am nächsten Morgen stellen die Mitarbeiter der Gartenbaufirma fest, dass das Schloss der Schuppentür herausgebrochen wurde. Den Tätern gelang es nicht in das Schuppeninnere zu gelangen. Die Arbeiten im Garten konnten am nächsten Tag fortgesetzt werden. Sollten in der Zeit vor dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, setzen sie sich bitte mit der Polizei Bad Nenndorf, Tel.: 05723-94610 in Verbindung.

