Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Polizeieinsatz endet mit Gewahrsamnahme

Grünstadt, Lateinschulgasse - 24.08.2021, 12:00 Uhr (ots)

"Mal wieder" gab es Streit und Schreierei in einer Wohnung in der Lateinschulgasse. Bei der Klärung des Sachverhaltes wurden die Beamten von der amtsbekannten 29-jährigen Frau hochaggressiv empfangen. Sie musste aus Eigensicherungsgründen gefesselt werden, woraufhin sie die Beamten fortlaufend beleidigte. Sie musste in Polizeigewahrsam genommen werden. Beim Verbringen zum Streifenwagen trat sie gegen die eingesetzten Beamten. Eine Kollegin und ein Kollege aus Bad Dürkheim wurden dabei leicht verletzt. Da Verdacht auf Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss bestand, wurde der 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Gewahrsam wurde bei der Polizei in Neustadt durchgeführt. Im Einsatz waren Beamte aus Bad Dürkheim, Frankenthal und Grünstadt.

