BPOL-TR: Bundespolizei stellt Drogen und Einhandmesser sicher

60 Gramm Amphetamin und ein Einhandmesser stellte eine Streife der Bundespolizei Trier am Samstagabend bei der Kontrolle eines 40-Jährigen sicher.

Der in Trier lebende Mann führte das Messer in einer Ärmeltasche mit sich; die Drogen befanden sich abgepackt in seinem mitgeführten Rucksack. Laut Aussage sei dies seine Monatsration, welche er zuvor im Saarland gekauft habe.

Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz wurden eingeleitet. Da es sich um einen Inlandsaufgriff handelt, wurden die Drogen und das Messer der zuständigen Kriminalpolizei Trier übergeben, welche auch die weiteren Ermittlungen dahingehend übernimmt.

