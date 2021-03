Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zugfahrt von Luxemburg nach Deutschland endet hinter Gittern

Trier (ots)

Die beabsichtigte Reise eines 47-jährigen Rumänen von Luxemburg nach Koblenz endete am Samstagabend bereits am Hauptbahnhof in Trier.

Dort kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann und stellte einen aktuellen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz aufgrund des Erschleichens von Leistungen fest. Weiterhin war noch ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls anhängig.

Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Trier verbracht, wo er eine Freiheitsstrafe von 60 Tagen absitzen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell