Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tatverdächtiger nach Raub gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am heutigen 22.09.2020 um 17:30 Uhr wurde einem 82jähriger Kaldenkirchener von einer männliche Person das Portemonnaie aus der Hand entrissen. Der Täter ist anschließend mit dem Fahrrad über die Brigittenstr., in Richtung Kaldenkirchen stadteinwärts geflüchtet. Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben, ca. 17 bis 18 Jahre alt, schlanke Statur, kurze, blonde Haare lange Hose und ein kurzes Oberteil. Es erfolgte eine Fahndung im Nahbereich die jedoch negativ verlief. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell