Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Doppelhaushälfte

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am heutigen 22.09.2020 zwischen 06:30 und 12:45 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Haustür einer Doppelhaushälfte auf der Straße "Am Frankenkamp" in Kaldenkirchen auf. Sie durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell