Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung vorläufig festgenommen

Viersen (ots)

Mehrere Wahlplakate angezündet. In der Nacht zu Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23.30 Uhr alarmiert, weil im Stadtgebiet Viersen mehrere Wahlplakate verschiedenster Parteien angezündet worden waren. Zeugen hatten einen Verdächtigen grob beschreiben können. Zivile Einsatzkräfte der Kreispolizei sahen den jungen Mann, als dieser ein Plakat anzündete. Die Einsatzkräfte nahmen den Beschuldigten im Bereich des Bahnhofes vorläufig fest. Der 20-jährige Deutsche aus Viersen ist der Polizei wegen Diebstahlsdelikten bekannt. Der Viersener wurde in der Zwischenzeit wieder entlassen, die Ermittlungen dauern an. /wg (847)

