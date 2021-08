Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl in Supermarkt

Weisenheim a.S. (ots)

Am Dienstag, den 24.08.2021 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Penny-Markt in Weisenheim a.S. Die 23-jährige Täterin aus dem Kreis Eisenberg entwendete hierbei mehrere Getränkedosen, Bekleidungs- und Kosmetikartikel und verstaute diese in ihrem mitgeführten Rucksack. Als sie den Penny-Markt verlassen wollte, konnte sie von der Geschäftsführung des Marktes aufgehalten werden. Die Artikel haben einen Wert von circa 60EUR.

Die 23-jährige muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen Diebstahls gefasst machen.

