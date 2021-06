Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Stimpfach: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger Lkw-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der L1068 von Rechenberg in Richtung Stimpfach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen Leitpfosten und fuhr in einen Acker. Sein Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Bühlertann: Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht - Beteiligter gesucht

Eine 20-jährige Frau wollte am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr den Hohenbergweg auf Höhe einer dortigen Firma an der Kreuzung zur Hauptstraße überqueren. Dabei kam es beinahe zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Pkw der in die Hauptstraße einbog. Die 20-Jährige konnte einen Crash verhindern indem sie über die Fahrbahn rannte. Dabei verletzte sie sich leicht am Fuß. Der Fahrer des schwarzen Fahrzeugs fuhr anschließend weiter. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen zum Unfall, insbesondere nach dem Fahrer des schwarzen Pkw, um den Unfallhergang klären zu können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell