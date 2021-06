Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine Zweijährige am Mittwochmittag in Gronau. Das Kind wurde nach ersten Erkenntnissen vom Auto einer 56-Jährigen Frau aus Oldenzaal (NL) erfasst, als diese ihren Wagen auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Vereinsstraße gegen 12.30 Uhr einparken wollte. Das Kind lief auf seine Mutter zu, als es angefahren wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen aus Gronau in die Universitätsklinik Münster. Die Ermittlungen der Spezialisten des Unfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Borken laufen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell