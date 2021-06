Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Flamme gerät außer Kontrolle

Vreden (ots)

Eine Lebensbaumhecke ist am Mittwoch in Vreden in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 11.50 Uhr zur Polstraße aus. Ein 68-jähriger Mann hatte mit einem Gasbrenner Unkraut beseitigen wollen. Dabei griffen die Flammen auf eine Hecke über, die rasch in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Trotz des Regens der vergangenen Tage sind die oberen Erdschichten und Gehölze immer noch extrem ausgetrocknet. Aus diesem Grund dieser Appell: Die Nutzung von Gasbrennern zur Unkrautbeseitigung führt immer wieder zu erheblichen Schäden. Es entstehen extrem heiße Gase, die auch abseits des eigentlichen Einsatzgebietes des Brenners Gegenstände in Brand setzen können.

