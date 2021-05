Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken

Südlohn - Unkrautflämmen ist brandgefährlich

Borken / Südlohn (ots)

Immer wieder kommt es beim Abflämmen von Unkraut zu Bränden von Hecken und auch Gebäuden. In diesem Fall am Samstag zur Mittagszeit in Südlohn auf der Krügerstraße und gegen 08.30 Uhr auf dem Bonhoefferring in Reken. Beim Abflämmen des Unkrauts durch die Hauseigentümer gerieten jeweils Hecken in Brand. Das Feuer griff in Südlohn auf die Hauswand und das Vordach über und in Reken wurde ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr musste in beiden Fällen ausrücken. Der entstandene Sachschaden wird im Südlohner Fall auf mehrere tausend Euro geschätzt, in Reken ist er glücklicherweise erheblich geringer.

Zu ähnlichen Bränden kommt es immer wieder - teilweise auch mit erheblich größerem Schadensausmaß. Gerade im Bereich von Hecken ist besondere Vorsicht geboten - wenn diese trocken sind oder gar ätherische Öle enthalten (z.B.) Thuja, geraten sie sehr schnell und kaum kontrollierbar in Brand. So zeigte in Reken der Einsatz eines Feuerlöschers durch den Hauseigentümer letztlich keine Wirkung. Auch in Gebäudenähe ist Vorsicht geboten, nicht nur, weil die Flammen direkt auf brennbare Materialien übergreifen können, sondern auch, weil erhitzte Gase durch etwaige Ritzte in das Gebäude gelangen, sich sammeln und entzünden können.

Unser Tipp: Unkrautkratzen - mühsam, aber weniger gefährlich!

