Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebe tragen Pedelec weg

Ahaus (ots)

Zwei Diebe trugen am Sonntagabend ein zuvor entwendetes Pedelec in Richtung Bahnhofstraße weg. Ein Zeuge hatte die Männer gesehen, das Geschehen aber nicht als Diebstahl registriert. Als der Geschädigte zum Tatort kam, gab sich der namentlich nicht bekannte Zeuge zu erkennen. Zwei Täter hatten ein Zahlenschloss geöffnet, das das mattschwarze Pedelec des Typs Ultimate C8 des Herstellers Gazelle mit einem weiteren Rad verband. Zu dem Geschehen im Schatten der St. Mariä Himmelfahrtskirche unweit eines Möbelgeschäfts kam es zwischen 19.00 und 19.50 Uhr. Die Kripo Ahaus bittet den Zeugen sowie mögliche weitere Hinweisgeber sich mit der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell