Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbruch in Wohnwagen

Ahaus (ots)

Ein Fünfliterbierfass des sauerländischen Bierbrauers Krombacher und eine Flasche Gorbatschow Wodka erbeuteten Unbekannte in Alstätte. In einen am Bocholter Esch stehenden Wohnwagen gelangten die Täter, nachdem sie eine Kunststoffscheibe eingeschlagen hatten. Die Einbrecher nahmen aber nicht nur die alkoholischen Getränke mit, sie verwüsteten auch den Innenraum. Zu dem Geschehen kam es Sonntag zwischen 02.30 und 16.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

