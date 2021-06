Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kollision verhindert, aber gestürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Kleinkraftrads am Dienstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 20-Jähriger hatte gegen 22.55 Uhr die Straße Steingrube mit einem Wagen in Richtung "An der Nathe" befahren. Um die bevorrechtigte Bocholter Straße zu queren, fuhr der Borkener in die Kreuzung ein. Die 47-Jährige war auf der Bocholter Straße in Richtung Butenwall unterwegs und bremste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei rutschte die Borkenerin weg und stürzte. Sie wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

