Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geldbörsen entwendet

Borken (ots)

Zwei Kundinnen eines Einkaufszentrums an der Heidener Straße in Borken sind am Dienstagnachmittag Taschendieben zum Opfer gefallen. Im ersten Fall war es den Tätern gelungen, unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche der Frau zu entwenden. Wie sich im Nachhinein herausstellte, haben Unbekannte kurz darauf Geld vom Konto der Frau abgehoben. Die Geschädigte berichtet, dass sich ihr in einem Geschäft eine Unbekannte sehr genähert habe. Diese Person wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, halblange dunkle Haare, bekleidet mit einem roten T-Shirt. Im zweiten Fall stellte eine Kundin beim Bezahlen fest, dass sich ihr Portemonnaie samt Bargeld und Papieren nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

