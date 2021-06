Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Keine Beute gemacht

An Bargeld aus einem Geldautomaten versuchte ein Einbrecher am Mittwoch in Göppingen zu gelangen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangte der Einbrecher in das Gebäude im Herdweg. Dort hebelte er die Tür zu einem Raum auf und versuchte an das Geld des Automaten zu gelangen. Seine Bemühungen führten nicht zum Erfolg und er flüchtete unerkannt ohne Beute.

