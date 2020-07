Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ölfässer am Wegesrand entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

16. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 10.07.2020 - Stapelfeld

Am 10. Juli 2020, gegen 13:00 Uhr wurden an einem Wirtschaftsweg in Stapelfeld (Verlängerung Ahrensburger Weg) alte Ölfässer gefunden.

Die Fässer befanden sich im Grünstreifen am Fahrbahnrand. Sie wurden dorthin offenbar mit einem Transporter oder einem Fahrzeug mit Anhänger transportiert und anschließend an dem Weg abgestellt.

Es handelte sich um neun bunte Fässer, von denen sieben mit Altöl befüllt waren. Altöl kann, wenn es in die Natur gelangt, Boden und Wasser verseuchen und somit erhebliche Umweltschäden verursachen. Es handelt sich um Gefahrgut, das bei entsprechenden Stellen entsorgt werden muss.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Der Verursacher der Müllablagerung ist unbekannt. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen: Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Wer kennt die Fässer und kann Angaben über die Herkunft machen? Wer hat den Abladevorgang beobachtet oder einen verdächtigen Transporter im Bereich des Tatortes gesehen?

Hinweise bitte an: Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe Fachdienst Bezirk 04531/501-542 oder 04531/501-542

