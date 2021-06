Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Kind fällt aus Anhänger

Tödliche Verletzungen erlitt am Dienstag ein Mädchen bei einem Unfall bei Oberwachingen.

Gegen 12.15 Uhr war die 43-Jährige mit einem Fahrzeuggespann unterwegs. Mit ihrem Pferdeanhänger bog sie auf ein Grundstück ab. In dem Anhänger befand sich eine 6-Jährige. Beim Abbiegen öffnete sich wohl eine Seitentür an dem Hänger und das Kind stürzte aus dem Hänger. Danach überrollte der Anhänger das Kind. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg und das Kind verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle. Zur Rekonstruktion des Unfalls ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Gutachten an. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

