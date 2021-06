Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerststetten - Fahranfänger übersieht eBiker

Mit einem Radler stieß ein 17-Jähriger am Dienstag in Gerstetten zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seinem Touran in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in der Schulstraße. Er bog in die Wilhelmstraße ab. Dort fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Pedelec. Er hatte Vorfahrt. Den übersah der 17-Jährige. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radler flog über die Motorhaube und kam auf der Straße zum Liegen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

