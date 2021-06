Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ausgelaufene Flüssigkeit sorgt für Großaufgebot von Einsatzkräften /Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Dienstag in Heidenheim im Einsatz.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Schloßhaustraße aus, weil in einem Gebäude eine Flüssigkeit ausgelaufen war. Die Feuerwehr evakuierte einen Teil des Gebäudes und suchte zusammen mit den Ermittlern der Polizei nach der Ursache. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Flüssigkeit aus einem alten Kühlgerät ausgelaufen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es bei dem Vorfall keine Verletzten gegeben haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

