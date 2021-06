Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen erlitt am Montag ein 65-Jährige bei Dellmensingen.

Kurz nach 11 Uhr fuhr der 65-Jährige von Stetten in Richtung Dellmensingen. Auf Höhe Dellmensingen verlor er die Kontrolle über seinen Peugeot Kleintransporter. Er kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen Leitpfosten und einen Gartenzaun. Danach prallte er gegen ein Baum. Einsatzkräfte bargen den schwer verletzten Mann aus seinem Fahrzeug. Er kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem total beschädigten Peugeot schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Warum der 65-Jährige von der Fahrbahn abkam ist noch unklar. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

