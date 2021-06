Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autoradio entwendet

Die vergangenen Tage machte ein Unbekannter in Laupheim Beute.

Ulm (ots)

Der VW stand in der Jahnstraße. Ein Unbekannter schlug an dem verschlossenen Auto eine Seitenscheibe ein. In dem VW baute er das Autoradio aus und nahm es mit. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt.

