POL-UL: (GP) Gingen - Unerlaubtes Wendemanöver

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall am Montag auf der B10.

Ulm (ots)

Gegen 8.45 Uhr fuhr der 34-Jährige auf der B10 in Richtung Gingen. Der Fahrer des VW hielt rechts und wendete verbotenerweise, da er Eislingen fahren wollte. Auf den nachfolgenden Verkehr achtete er nicht. Ein 57-Jähriger mit seinem VW konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem 34-Jährigen in die Seite. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

+++++++++ 1128611

