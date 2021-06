Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag bei Lonsee.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr fuhr der 72-Jährige von Halzhausen in Richtung Westerstetten. In einer Rechtskurve kam er wohl infolge eines medizinischen Problems nach links von der Straße ab. Abseits der Straße kam der VW zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht, seine 69-Jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

