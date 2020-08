Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Farbbeutel

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom 01.08.2020 gegen 23:50 Uhr wurde die Eingangstür einer Gaststätte in der Wasserhohl durch Farbe beschädigt. Die unbekannten Täter warfen vermutlich einen mit roter Farbe gefüllten Luftballon gegen die Eingangstür. Bereits vor einer Woche sei es zu einem ähnlichen Angriff mit schwarzer Farbe gekommen. Der Schaden wird auf 500EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



Christian Sauerhöfer



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell