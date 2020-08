Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch

Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch / Haßloch (ots)

Am Freitag, den 31.08.2020 zwischen 11:15 Uhr und 11:40 Uhr ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz, in der Haßlocher Schillerstraße, eine Verkehrsunfallflucht. Augenscheinlich kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit der Frontstoßstange eines geparkten weißen VW Golf und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

