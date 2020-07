Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksame Zeugen stellen Straßenräuber in der Innenstadt - Untersuchungshaft

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.6., 16.05 Uhr) stellten aufmerksame Zeugen an der Königsstraße zwei flüchtende Straßenräuber. Ein 19-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 19-Jährige schlich sich an der Lütken Gasse von hinten an eine 69-Jährige heran. Der Syrer riss ihr einen Jutebeutel, in dem ihr Portemonnaie lag, vom Handgelenk. Anschließend sprang er bei seinem Komplizen auf den Gepäckträger eines Fahrrades und beide flüchteten in Richtung Königsstraße.

Die Münsteranerin rief geistesgegenwärtig laut um Hilfe. Dies hörten mehrere Passanten, die gemeinsam die Verfolgung aufnahmen. Sie stellten das Diebes-Duo und alarmierten die Polizei. Den Beutel mit der Geldbörse fanden die Beamten bei dem 19-Jährigen unter seinem Pullover und gaben beides der 69-Jährigen zurück. Bei dem Mittäter handelt es sich um einen 16-jährigen Syrer, der nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Der 19-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (1.7.) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete und die sofortige Untersuchungshaft anordnete.

Das Duo erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell