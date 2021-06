Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Flasche explodiert

Einsatz- und Rettungskräfte rückten am Montag in Manzen aus.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr hörten Zeugen einen Knall im Höhenweg. In einer Wohnung gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Ersten Erkenntnissen der Polizei war in der Küche einer Wohnung eine Flasche explodiert, die sich an einem Herd befand. Zum Zeitpunkt der Explosion befand sich niemand in der Wohnung. Verletzte gab es nicht. Andere Wohnungen wurden durch die Explosion nicht betroffen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden dürfte wenige tausend Euro betragen.

