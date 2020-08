POL-HH: 200825-1. Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Hamburg Barmbek-Nord

Polizei Hamburg

Unfallzeit: 24.08.2020, 23:12 Uhr Unfallort: Hamburg-Barmbek-Nord, Habichtstraße/Bramfelder Straße

Gestern Abend kam es in Barmbek-Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws, bei dem eine Person schwer- und drei leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 39-Jähriger, der mit einem BMW i3 die Habichtstraße in Richtung Wandsbek befuhr, an der Kreuzung zur Bramfelder Straße eine rotlichtzeigende Ampel. Daraufhin kollidierte der BMW mit einem Ford S-Max, der die Bramfelder Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. Durch die Kollision wurde der BMW gegen einen Lichtmast geschleudert.

Die 35-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde schwer verletzt und unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Der 39-Jährige sowie auch der Fahrer (59) und Beifahrer (19) des Ford wurden jeweils mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Verkehrsunfallaufnahme in Richtung Wandsbek, City Nord und Bramfeld gesperrt.

Die Ermittlungen werden beim Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) geführt und dauern an.

